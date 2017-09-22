عبدالرحمن سالم العتيقي.. 30 عاماً في خدمة الكويت

بقلم: د.عبدالله المدني
(أكاديمي وكاتب بحريني)
من رجالات الكويت الذين خدموا بلدهم بإخلاص قبل الاستقلال وبعده في مواقع إدارية ووزارية ودبلوماسية واستشارية يبرز عبدالرحمن سالم العتيقي، صاحب السيرة الحافلة، بدءًا من جذور أسرته الكريمة وصولاته وجولاته في المناصب التي شغلها على مدار ثلاثة عقود عاصر خلالها ثلاثة من أمراء الكويت، فضلاً عن مواقفه الوطنية خلال المنعطفات الحادة في تاريخ الكويت الحديث.
ولد عبدالرحمن سالم عبدالله حمد العتيقي 1928 في «محلة العتيقي» المعروفة بـ «سكة عنزة» شمال حي الوسط من مدينة الكويت. والمعروف لدى الرعيل الأول من أبناء الكويت أن «محلة العتيقي» ظهرت بقدوم العلامة الشيخ «سيف بن أحمد بن محمد العتيقي الحنبلي» للكويت سنة 1775 م من نجد، حيث أسس فيها بيت الأسرة الأول، قبل أن يتكاثر الأولاد والأحفاد وتتعدد منازلهم، ويطلق على المنطقة اسمهم.
أسرة قرشية
تتفق المصادر التي اطلعت عليها، القديم منها والحديث، على أن العتيقي أسرة قرشية تعود أصولها إلى أحد أحفاد الخليفة أبي بكر الصديق المعروف باسم «العتيق»، والذي كان يقيم بالمدينة المنورة. فقد ورد في كتاب «المعارف» من تأليف ابن قتيبة عبدالله بن مسلم الدينوري، وتحقيق الدكتور ثروت عكاشة (ص 174 الطبعة الرابعة، دار المعارف) أن أولاد الصديق رضي الله عنه تفاضلوا فقال أحدهم أنا ابن الصديق، وقال آخر أنا ابن ثاني اثنين، وقال ثالث أنا ابن صاحب الغار، وقال محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق أنا ابن أبي عتيق (في إشارة إلى حديث عبدالله بن الزبير الذي ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى أبا بكر الصديق بالعتيق من النار) فنسب إلى ذلك هو وابنه عبدالله وحفيداه محمد وعبدالرحمن. وهكذا عُرفت ذرية ابن أبي عتيق بـ «العتيقي» كما شرح الإمام السمعاني التميمي في كتابه «الأنساب» (الجزء الرابع، ص 156). ... المزيد