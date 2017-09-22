عبدالرحمن سالم العتيقي.. 30 عاماً في خدمة الكويت

بقلم: د.عبدالله المدني

(أكاديمي وكاتب بحريني)

من رجالات الكويت الذين خدموا بلدهم بإخلاص قبل الاستقلال وبعده في مواقع إدارية ووزارية ودبلوماسية واستشارية يبرز عبدالرحمن سالم العتيقي، صاحب السيرة الحافلة، بدءًا من جذور أسرته الكريمة وصولاته وجولاته في المناصب التي شغلها على مدار ثلاثة عقود عاصر خلالها ثلاثة من أمراء الكويت، فضلاً عن مواقفه الوطنية خلال المنعطفات الحادة في تاريخ الكويت الحديث.

ولد عبدالرحمن سالم عبدالله حمد العتيقي 1928 في «محلة العتيقي» المعروفة بـ «سكة عنزة» شمال حي الوسط من مدينة الكويت. والمعروف لدى الرعيل الأول من أبناء الكويت أن «محلة العتيقي» ظهرت بقدوم العلامة الشيخ «سيف بن أحمد بن محمد العتيقي الحنبلي» للكويت سنة 1775 م من نجد، حيث أسس فيها بيت الأسرة الأول، قبل أن يتكاثر الأولاد والأحفاد وتتعدد منازلهم، ويطلق على المنطقة اسمهم.

أسرة قرشية