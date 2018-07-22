تظاهرات ضد سياسة احتجاز اللاجئين في أستراليا



تاريخ النشر: الأحد 22 يوليو 2018 سيدني (أ ف ب) شارك آلاف المتظاهرين في مسيرات بأبرز المدن الأسترالية أمس داعين لإنهاء سياسة كانبيرا في احتجاز طالبي اللجوء على جزيرتين صغيرتين في المحيط الهادئ. وترسل الحكومة الأسترالية المهاجرين الذين يحاولون الوصول لأراضيها عبر البحر إلى مخيمات احتجاز في ناورو أو مانوس في بابوا غينيا الجديدة، حيث يجري درس حالاتهم. وجاءت التظاهرات لمناسبة الذكرى الخامسة لإعادة العمل بهذه السياسة الصارمة، إذ شددت كانبيرا سياستها في العام 2013 بتوقيع اتفاقيات مع هذه الدول الصغيرة في المحيط الهادئ وإعلانها أن أي شخص يصل لسواحلها عبر البحر لن يتمتع بـ«أي فرصة» للاستقرار في أستراليا. وقال إيان رينتول المتحدث باسم ائتلاف العمل من أجل اللاجئين الذي نظم المسيرة إن «السياسة التي بدأت في العام 2013 لطرد الناس، سياسة (أستراليا الحصينة) يجب أن تنتهي».