البرلمان الفرنسي يستجوب وزير الداخلية بشأن حارس ماكرون

باريس (رويترز)

يواجه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم استجوابا من نواب البرلمان هذا الأسبوع مع توجيه انتقادات متزايدة للحكومة بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع كبير الحراس الشخصيين للرئيس إيمانويل ماكرون الذي صور وهو يضرب متظاهرا يوم عيد العمال في الأول من مايو.

وسيقوم أعضاء في مجلس النواب باستجواب كولوم غدا الاثنين فيما سيستجوبه أعضاء في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

واحتجزت الشرطة ألكسندر بينالا، وهو مساعد منذ فترة طويلة لماكرون، أمس الأول لاستجوابه بعد نشر تسجيل فيديو يظهره وهو يرتدي خوذة شرطة مكافحة الشغب وبطاقة تعريف للشرطة وهو خارج الخدمة خلال مظاهرات الأول من مايو في باريس.

وأوقف بينالا في البداية عن العمل 15 يوما ثم عاد للعمل. لكن الرئاسة الفرنسية قالت أمس الجمعة بعد تعرضها لضغوط إنها قررت بدء إجراءات لفصله.

وفي التسجيل الذي نشرته صحيفة لو موند يوم الأربعاء يظهر بينالا وهو يجر امرأة بعيدا عن الاحتجاج ثم يضرب متظاهرا بعد ذلك. ونشرت وسائل إعلام فرنسية أمس الأول مقطعا ثانيا يظهر بينالا وهو يقود المرأة بعيدا بالقوة.