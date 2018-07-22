برلين ترفع العقوبات الاقتصادية الرمزية عن تركيا

لندن، برلين (وكالات)

رفعت برلين عقوبات اقتصادية رمزية كانت فرضتها على تركيا منذ عام، حسبما أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، كما تم خفض التوصيات للمسافرين الألمان إلى تركيا في خطوة انفراج إضافية. ففي عام 2017، وضعت برلين سقفاً بقيمة مليار يورو ونصف مليار، عبارة عن ضمانات وقروض ومساعدات تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي إلى الصادرات أو الاستثمارات في تركيا.

وقالت وزارة الاقتصاد، إن هذا التدبير لن يطبق العام المقبل مؤكدة بذلك صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة «الجيماين زيتونج» في وقت سابق.

وجاء القرار الألماني بفرض قيود مالية على تركيا، إثر اعتقال مدافع ألماني عن حقوق الإنسان في يوليو 2017 مع خمسة ناشطين آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.

في ألمانيا، اعتبرت المعارضة خصوصاً حزب الخضر أن هذه العقوبات قليلة جداً. في الواقع، سقف الـ1,5 مليار الذي حددته برلين للصادرات كان عالياً جداً لدرجة أنه سمح بزيادة حجم الضمانات خلال عام واحد، من 1,1 مليار عام 2016 إلى 1,46 مليار في العام التالي.