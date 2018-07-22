حكومة كابول تبحث وقفاً لإطلاق النار مع «طالبان» في الأضحى

كابول (وكالات)

قال متحدث باسم الرئاسة الأفغانية أمس إن الرئيس أشرف غني قد يعرض على حركة طالبان وقفاً لإطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى الشهر المقبل، بعد هدنة مماثلة في عيد الفطر في يونيو شهدت دخول مقاتلين دون أسلحتهم إلى شوارع العاصمة كابول.

يأتي الإعلان وسط تكهنات عن إمكانية إجراء محادثات سلام مع طالبان بعد عرض من غني في يناير لإجراء محادثات دون شروط مسبقة وهدنة عيد الفطر الشهر الماضي.

وأثارت هذه الهدنة تصورات عن إمكانية تحقيق سلام أطول أمداً بعد 17 عاماً من الحملة التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بحكم حركة طالبان، وشهدت الهدنة تجول مقاتلي طالبان غير المسلحين في شوارع كابول ومدن أفغانية أخرى والتقاط صور ذاتية (سيلفي) مع الجنود والشرطة.

وأكد هارون شاخنسوري المتحدث الرئيسي باسم غني تقريراً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال قبل أيام عن أن الحكومة تبحث تكرار الهدنة خلال عيد الأضحى الذي سيحل في 22 أغسطس.