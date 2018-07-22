بن غليطة: فلسطين وشعبها في قلب ووجدان قيادة الإمارات

القاهرة (وام)

أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن فلسطين وشعبها في قلب و وجدان قيادة الإمارات وشعبها منذ تأسيس دولتنا على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» .. وقالت إن القضية الفلسطينية ستبقى دوما في صدارة أولويات الإمارات وقضيتها المركزية بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الشعبة، خلال الاجتماع الطارئ للدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي حول «التطورات الأخيرة المرتبطة بالأوضاع في فلسطين» والذي عقد أمس بمقر مجلس النواب المصري بالقاهرة، بمشاركة وفد المجلس الذي ضم كل من أحمد يوسف النعيمي وأحمد محمد الحمودي وخلفان عبد الله بن يوخه وناعمه عبد الله الشرهان وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وشددت على دعم الإمارات ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته من أجل نيل حقوقه المشروعة وبناء دولته الفلسطينية و العيش بكرامة و عزة و أمن و أمان و استقرار .. منوهة إلى ما قدمته الإمارات من مساعدات للشعب الفلسطيني خلال السنوات الخمس الماضية « 2012-2017 » .

وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بإلزام إسرائيل بوقف العنف.. واعتبرت ذلك واجبا أخلاقيا وإنسانيا يقع على كاهل المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام .. وأكدت أن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وحماية المقدسات جميعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضرورة ملحة وعاجلة في ظل تمادي العدوان الإسرائيلي وغياب المساءلة والمحاسبة الدولية .

ودعت الشعبة إلى خطة تحرك برلماني عربي على المستويات كافة يتم في إطارها التنسيق مع المنظمات و الاتحادات البرلمانية والإقليمية وبرلمانات العالم لتحصين حقوق الشعب الفلسطيني وحمايتها من أي تحول محتمل يكرس التغييرات غير المشروعة التي تتم على الوضعية القانونية والتاريخية للقدس.