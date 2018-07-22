مقتل 11 جندياً إيرانياً باشتباكات عند حدود العراق

باسل الخطيب (أربيل)

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 11 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات «الباسيج» التابعة لها وجرح 8 آخرين، خلال اشتباكات، وقعت فجر امس، مع مجموعة تابعة لحزب كردي إيراني معارض يتخذ من جبال قنديل الحدودية، الواقعة بين العراق وإيران، مقراً له.

وقال حاكم مدينة مريوان، التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، محمد شفيعي، إن الاشتباكات حدثت حينما اقتحمت مجموعة مسلحة مقراً لميليشيات «الباسيج» في قرية «دري روي»الحدودية مع كردستان العراق.

ونقلت وكالة «فارس» عن شفيعي قوله، إن 19 من عناصر الحرس الثوري والباسيج أصيبوا بإطلاق نار مباشر، حيث قتل 11 عنصراً منهم على الفور، بينما تم إسعاف الآخرين، عقب انسحاب المجموعة المهاجمة.

وأكد مدير الشؤون الأمنية في محافظة كردستان، رضا ميرزائي، لوكالة «إيسنا»، أن المهاجمين كانوا من حزب الحياة الحرة لكردستان «بيجاك»، المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني التركي «بي كا كا».

يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، زادت الاشتباكات بين الحرس الثوري وقوات حرس الحدود الإيرانية مع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، كحزب «بيجاك» وحزب «كومله» و«الديمقراطي الكردستاني» وغيره، التي تتخذ من جبال قنديل، على المثلث الحدودي بين إيران والعراق وتركيا داخل أراضي إقليم كردستان العراق، مقرات لها.

وأعلن حزب كردستاني، أن فصيلاً مسلحاً تابعاً له، هاجم معسكراً للحرس الثوري قرب بلدة مريوان الإيرانية القريبة من الحدود العراقية، وتمكن من قتل 15 عنصراً من الحرس وإصابة 5 آخرين.

وذكر بيان لحزب «الحياة الحرة الكردستاني» أن تنفيذ العملية، التي وقعت مساء الجمعة، جاءت «ثأرا لدماء 4 كوادر من الحزب اغتالتهم المخابرات الإيرانية داخل إقليم كردستان العراق مؤخراً، من بينهم إقبال مرادي، الذي اغتيل قبل 3 أيام في بلدة بنجوين بمحافظة السليمانية». وبحسب المصادر، فإن من نفذ العملية هي «وحدات حماية شرق كردستان» الجناح العسكري لحزب «الحياة الحرة الكردستاني» المعروف اختصارا بـ «بيجاك».