مصر: اعتداء مسلح على نقطة إسعاف بطريق الوادي الجديد



تاريخ النشر: الأحد 22 يوليو 2018 القاهرة (وكالات) تعرضت نقطة إسعاف بطريق الأقصر الوادي الجديد (جنوب مصر)، أمس، لهجوم من قِبل مسلحين استولوا على محتويات النقطة بالكامل. وكان مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغاً من إدارة النجدة يفيد بقيام مسلحين يستقلون سيارة بالهجوم على نقطة إسعاف بتمركز الكيلو 110 بطريق الأقصر الوادي الجديد، وسرقة محتويات النقطة والمتعلقات الشخصية للعاملين بها، والاعتداء عليهم بالضرب وتهديدهما بالسلاح وفروا هاربين. من جانبها، دفعت مديرية أمن الوادي الجديد بقوات إلى موقع الحادث لتمشيط المنطقة والمناطق الصحراوية المحيطة بها بحثاً عن مرتبكي الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.