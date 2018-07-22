الميليشيات تختطف الأطفال للمطالبة بفديات مالية

صنعاء (وكالات)

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على اختطاف عدد من الأطفال في مديرية «خدير» شرقي تعز، للمطالبة بفدية مالية. وقال مصدر يمني مُطلع بحسب موقع «نيوز يمن»، إن الميليشيات الحوثية أقدمت على اختطاف أكثر من 12 طفلاً بينهم طفلة، في المنطقة الواقعة بين «مثلث ورزان» ومفرق «حيفان» في مديرية «خدير»، بتهم غريبة وكيدية، منها: «أنهم يسخرون منهم كلما مروا بأطقمهم، أو تزويد المقاومة بالقات، أو للتحقيق معهم حول نوع القنوات التلفزيونية التي يشاهدونها هم وآباؤهم».

ونقلاً عن مصادر محلية، فإن الأطفال الذين تم اختطافهم تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً. وأوضح المصدر أن الميليشيات الحوثية قامت بإطلاقهم مقابل فديات مالية تتراوح بين 50 ألفاً و300 ألف ريال، فيما قال بعض أهالي الأطفال إن الميليشيات مارست الابتزازات المالية بحقهم مقابل إطلاق أطفالهم من المعتقلات. وأكدت مصادر أخرى أن الطفل قائد صالح الحشئي اختطف قبل 3 أيام ولا يزال مصيره مجهولاً.

وأفادت أنه قبل 4 أيام تم اختطاف فتىَ من قرية «ظفار»، بحجة مهاتفته صديقاً بالقرب من طقم الميليشيات، وأطلق مقابل 600 ألف ريال.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت إلى الاختطاف كوسيلة لجباية الأموال والابتزاز لأهالي المختطفين وتكويم الثروات المالية الباهظة.