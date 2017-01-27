الرئيس المكسيكي يلغي زيارته إلى واشنطن

واشنطن (وكالات)

قرر الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو أمس إلغاء زيارته لواشنطن على خلفية خلاف مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، حول الجدار الذي يريد الأخير بناءه على الحدود بين البلدين. وكتب بينا نييتو على تويتر «أبلغت البيت الأبيض هذا الصباح أنني لن احضر اجتماع العمل المقرر الثلاثاء».

وفي وقت سابق، دعا ترامب نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، إذا كان يرفض دفع كلفة بناء الجدار بين البلدين، وتزامنت تصريحات ترامب مع وجود وزيري الخارجية والاقتصاد المكسيكيين في واشنطن للإعداد لزيارة الرئيس المكسيكي.

وكان ترامب وقع الاربعاء مرسوما يطلق بناء هذا الجدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة لوقف الهجرة غير الشرعية من المكسيك.

وبث الرئيس المكسيكي شريط فيديو مساء أمس الأول على حسابه على تويتر جاء فيه «أدين قرار الولايات المتحدة المضي في بناء الجدار الذي بدلا من أن يوحدنا منذ سنوات عدة فهو يقسم بيننا».