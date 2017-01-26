مجلس الأمن يكتفي بالاستماع للمبعوث الأممي في جلسة بشأن الاستيطان

الأمم المتحدة (نيويورك) (أ ف ب)
لم يتبن مجلس الأمن الدولي أي تدبير في اجتماع مغلق عقد الليلة قبل الماضية، لمناقشة مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة. واستمع أعضاء الدول الـ15 في مجلس الأمن إلى المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بعد مصادقة الاحتلال على بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، منتهكة قرار مجلس الأمن 2234 أواخر ديسمبر المنصرم، الذي يدين الاستيطان ويطالب بتجميده.
ولم تقترح أي دولة عضو في مجلس الأمن، أي تدبير خلال الاجتماع الذي عقد بطلب من بوليفيا، ولم يتحدث خلاله ممثل الولايات المتحدة، وفق دبلوماسيين.
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