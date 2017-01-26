مجلس الأمن يكتفي بالاستماع للمبعوث الأممي في جلسة بشأن الاستيطان

الأمم المتحدة (نيويورك) (أ ف ب)

لم يتبن مجلس الأمن الدولي أي تدبير في اجتماع مغلق عقد الليلة قبل الماضية، لمناقشة مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة. واستمع أعضاء الدول الـ15 في مجلس الأمن إلى المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بعد مصادقة الاحتلال على بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، منتهكة قرار مجلس الأمن 2234 أواخر ديسمبر المنصرم، الذي يدين الاستيطان ويطالب بتجميده.

ولم تقترح أي دولة عضو في مجلس الأمن، أي تدبير خلال الاجتماع الذي عقد بطلب من بوليفيا، ولم يتحدث خلاله ممثل الولايات المتحدة، وفق دبلوماسيين.

وقال سفير السويد أولوف سكوغ الذي يرأس دورة المجلس ليناير الحالي، «يجب إدانة ذلك»، مضيفاً «أي عمل ينتهك القانون الدولي والقرار 2234 لمجلس الأمن يجب أن يدان». وحض السفير الفلسطيني رياض منصور مجلس الأمن على احترام القرارات التي يتبناها، لأن إسرائيل لا يمكنها «الإفلات» مع بناء وحدات استيطانية جديدة، لكن الدول التي تحدثت أمس الأول، قالت إنها «حريصة على إيجاد سبل للحد من آثار العمل الأحادي»، بحسب سكوغ.