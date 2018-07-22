اليماحي: نجهز معسكراً متكاملاً لقضاة الملاعب

دبي (الاتحاد)

تضع لجنة وإدارة الحكام باتحاد الكرة الترتيبات واللمسات الأخيرة، لمعسكر حكام الفريق الأول والمراحل السنية، والذي سيُقام خلال الفترة من 30 يوليو ولغاية 14 أغسطس في مدينة ريجنسبورج الألمانية، بمشاركة 76 حكماً، ضمن تحضيرات اللجنة للموسم الجديد.

وأكد محمد عبيد اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة فضلت إقامة معسكر واحد فقط يضم حكام الفريق الأول والمراحل السنية بدلاً من إقامة معسكرين منفصلين، ونبع قرارها من أهمية دمج الحكام الواعدين مع الحكام المحترفين لاكتساب المزيد من الخبرات خلال التدريبات والمحاضرات النظرية والعملية المشتركة بينهم. وأضاف «المعسكر سيكون أفضل وأحسن تحضير للموسم الجديد، وسيشمل مجموعة من المحاضرات الفنية تحت إشراف مجموعة من المحاضرين الدوليين والإماراتيين.

وأوضح «برنامج الإعداد سيكون مكثفاً ، خاصة أن الكرة الإماراتية، تشهد منافسات قوية بين فرقنا المختلفة، والمشاركات الخارجية التي سيديرها حكامنا الدوليون في دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، وتحتاج إلى جاهزية قصوى».