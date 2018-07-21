منتخب المواي تاي يصل بانكوك للمشاركة في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي للشباب، للمشاركة في بطولة العالم لفئتي (الشباب والناشئين)، والتي ستقام بالعاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة أكثر من 40 دولة، وذلك خلال من الفترة 3 إلى 13 أغسطس المقبل، والتي يسبقها معسكر إعداد هناك.

وكانت البعثة قد غادرت البلاد مساء أمس الأول، عن طريق مطار أبوظبي الدولي وكان في وداعها ياسر سالم نائب رئيس الاتحاد، الذي نقل لهم تحيات وأمنيات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد، متمنياً لهم التوفيق في عكس اسم الإمارات خلال تلك التظاهرة العالمية بعد النجاحات التي حققتها اللعبة على كافة المستويات المحلية والإقليمية على الرغم من حداثة إشهارها مؤخراً. وضمت البعثة فهد العبدولي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمدير الفني عمر علي والإدارية عند نواش والمدرب سبي راهول، ومدرب المراحل العمرية سامات سانيت و13 لاعباً ولاعبة في مختلف الأوزان والأعمار وهم: سعيد محمد الجابري الذي يشارك تحت 11 سنة، ومحمد عبد الله سالم تحت 13 سنة، ومحمد أحمد الجابري تحت 11 سنة وصالح محمد سعيد تحت 13 سنة، وغانم خليفة تحت 14 سنة، وأحمد خليفة فيروز تحت 13 سنة، وزايد خليفة تحت 11 سنة، وميثاء عبدالله حسن تحت 17 سنة، وحمدان عبدالله حسن تحت 17 سنة، ومحمد عبدالله حسن تحت 15 سنة، ونورة خليفة تحت 15 سنة، وهزاع محمد القبيسي تحت 13 سنة، ومحمد خلفان الحمادي تحت 16 سنة.