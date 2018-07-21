العالم يكتسي «اللون الأحمر» في الذكرى الخمسين

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت أبرز المعالم والمباني الشهيرة في أبوظبي، والتي تشمل مبنى سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية ومبنى أدنوك إلى الحملة العالمية التي تقام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانطلاق الأولمبياد الخاص، وتمت إنارة هذه المعالم باللون الأحمر، إلى جانب العديد من المباني والنصب التذكارية والملاعب حول العالم.

وأقيم هذا العرض العالمي التضامني يوم أمس بمناسبة إضاءة أهم المعالم العالمية باللون الأحمر، والتي أطلقها الأولمبياد الخاص بهدف وضع حد للمعاملة التي يتعرض لها أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، ولبناء مجتمعات أكثر تضامناً حول العالم.

ويشارك في هذه الحملة العديد من المعالم البارزة في الإمارات، حيث تنضم إلى أكثر من 200 معلم بارز حول العالم تشمل معلم كوكاكولا عين لندن، ولافتة ميدان بيكاديللي في لندن، والمملكة المتحدة، وتمثال نلسون مانديلا في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، والمكعب المائي في بكين، الصين، وذلك بهدف نشر رسائل تدعو للتسامح والاحترام.

وفي تصريح له، قال تيموثي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي: «نحن في غاية السرور والامتنان لما لقيناه من دعم من أجل نشر الوعي، وتحفيز الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية في العالم».