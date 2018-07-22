تحديد مصير «السوبر» نهاية الأسبوع

معتز الشامي (دبي)

طلبت الشركة المصرية المستضيفة، والمنظمة لمباراة السوبر الإماراتي بين بطلي الدوري والكأس، والمقررة يوم 24 أغسطس المقبل في القاهرة، مهلة أخيرة من لجنة دوري المحترفين حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتحديد مصير المباراة ومكان إقامتها، وذلك للتواصل مع الجهات المعنية من أجل الترتيبات والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المباراة في القاهرة وليس في الإسكندرية.

وعلمت «الاتحاد» أن لجنة دوري المحترفين، أبلغت الشركة بعدم سهولة نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية في هذا التوقيت، حيث كان القرار السابق بالاستضافة في القاهرة، وليس الإسكندرية، خاصة أن الأمر يحتاج لزيارات مسبقة للملاعب والفنادق ومقرات الإقامة هناك، فيما طلب مسؤولو الشركة، مهلة خلال الأسبوع الجاري، لإجراء الترتيبات اللازمة لاستضافة وإقامة المباراة بالقاهرة. ووفق المعطيات الجديدة، تصبح كل السيناريوهات متاحة، سواء بعودة المباراة للقاهرة أو إقامتها في الإمارات، حال فشلت الشركة الراعية في توفير ما يلزم من ترتيبات.