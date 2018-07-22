%100 نمو أعمال شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أفادت الشركات التي بلغت المرحلة النهائية من «جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة» لعام 2018، تسجيل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 100% على مدى عامين، ما يؤكد تمتّع الشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرونة والقدرة على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتأهّلت 97 شركة إلى المرحلة النهائية هذا العام، مع زيادة بنسبة 11% في عدد المشاركات مقارنة مع عام 2017.

قال جون إيمرسون، مدير الجوائز المخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ميد: «ما يثير الإعجاب أيضاً هو تسجيل الشركات المتأهلة للمرحلة النهائيّة إجمالي مبيعات يبلغ 1.3 مليار درهم في العام الماضي، ما يُظهر أن الشركات الصغيرة لا تزال تشكل الركيزة الأساسية لنموّ دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوّرها».

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، والراعي الرئيس للجوائز: «توكّد هذه الأرقام أن دولة الإمارات وضعت أسساً متينة جداً لدعم نموّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. فعدد الشركات الصغيرة التي تسجّل نمواً ملحوظاً في تزايد مستمرّ، وقام برنامج الجوائز المميّز هذا الذي دعمناه طوال السنوات الست الماضية بتسليط الضوء على روّاد وقادة الأعمال الذين يحدثون فرقاً من خلال الابتكار واعتماد مسارات جديدة للنمو، تُسهم بدورها في تعزيز ديناميكية الاقتصاد».