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تركيا مع القرار وروسيا تحذر الرئيس الأميركي

ترامب: إقامة مناطق آمنة للمدنيين في سوريا
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تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017

عواصم (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، اعتزامه إقامة مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف، لكنه لم يخض في التفاصيل. وحذرت روسيا من عواقب إقامة تلك المناطق، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية لم تشاور موسكو قبل أن تعلن خطة إقامة مناطق آمنة للنازحين في سوريا، في حين أعلنت تركيا أنها ستدرس عن كثب مشروع ترامب لإنشاء «مناطق آمنة» بسوريا أو الدول المجاورة لها لاستقبال النازحين السوريين، وهي فكرة تدعمها أنقرة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة «أي بي سي نيوز» الليلة الماضية «سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة للمدنيين في سوريا، وأعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسميا باستقبالها ملايين اللاجئين والسماح بدخولهم إلى ألمانيا وغيرها من الدول. ما جرى هناك كان كارثة، ولا أريد حدوث ذلك هنا».

وطبقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز فمن المتوقع أن يأمر ترامب وزارتي الدفاع والخارجية في الأيام المقبلة بوضع خطة لإقامة «المناطق الآمنة» للاجئين في سوريا وغيرها من الدول المجاورة في تحرك قد يخاطر بزيادة التدخل العسكري الأميركي في الصراع السوري. وتشير مسودة الأمر التنفيذي التي تنتظر توقيع ترامب إلى أن الإدارة الجديدة تقدم على خطوة عارضها طويلا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خشية الانجرار بشكل أكبر في الصراع وخطر اندلاع اشتباكات بين الطائرات الحربية الأميركية والروسية فوق سوريا.

وتقول المسودة «توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للسوريين الذين نزحوا من وطنهم، بانتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث».

وإذا قرر ترامب فرض قيود «على الطيران» فوق هذه المناطق فقد يتطلب زيادة في حجم القوة الجوية الأميركية أو القوة الجوية للتحالف، وقد يتطلب هذا أيضا نشر قوات برية لتوفير الأمن. لكن الوثيقة لم تقدم أي تفاصيل بشأن تلك المناطق الآمنة وأين ستقام على وجه التحديد ومن سيتولى حمايتها. ويستضيف بالفعل الأردن وتركيا ودول أخرى مجاورة ملايين اللاجئين السوريين. وحذر المسؤولون العسكريون الأميركيون منذ وقت طويل، من أن إقامة مناطق حظر طيران داخل سوريا، ستتطلب عدداً كبيراً من الموارد الإضافية بخلاف القتال ضد تنظيم «داعش» وسيكون من الصعب ضمان أن المتشددين لا يخترقون تلك المناطق. ... المزيد
     
 

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