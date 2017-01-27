ترامب: إقامة مناطق آمنة للمدنيين في سوريا

عواصم (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، اعتزامه إقامة مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف، لكنه لم يخض في التفاصيل. وحذرت روسيا من عواقب إقامة تلك المناطق، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية لم تشاور موسكو قبل أن تعلن خطة إقامة مناطق آمنة للنازحين في سوريا، في حين أعلنت تركيا أنها ستدرس عن كثب مشروع ترامب لإنشاء «مناطق آمنة» بسوريا أو الدول المجاورة لها لاستقبال النازحين السوريين، وهي فكرة تدعمها أنقرة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة «أي بي سي نيوز» الليلة الماضية «سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة للمدنيين في سوريا، وأعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسميا باستقبالها ملايين اللاجئين والسماح بدخولهم إلى ألمانيا وغيرها من الدول. ما جرى هناك كان كارثة، ولا أريد حدوث ذلك هنا».

وطبقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز فمن المتوقع أن يأمر ترامب وزارتي الدفاع والخارجية في الأيام المقبلة بوضع خطة لإقامة «المناطق الآمنة» للاجئين في سوريا وغيرها من الدول المجاورة في تحرك قد يخاطر بزيادة التدخل العسكري الأميركي في الصراع السوري. وتشير مسودة الأمر التنفيذي التي تنتظر توقيع ترامب إلى أن الإدارة الجديدة تقدم على خطوة عارضها طويلا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خشية الانجرار بشكل أكبر في الصراع وخطر اندلاع اشتباكات بين الطائرات الحربية الأميركية والروسية فوق سوريا.

وتقول المسودة «توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للسوريين الذين نزحوا من وطنهم، بانتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث».