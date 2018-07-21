واشنطن بحاجة إلى منظمة التجارة العالمية

إضافة إلى كل ما فعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً لبث الفوضى في النظام التجاري الدولي، فإنه يفكر في إخراج الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية. وبغية المحافظة على أغلبية جمهورية ضئيلة في الكونغرس في انتخابات نوفمبر، وقد يأمل الرئيس في أن الانفصال عن منظمة التجارة العالمية سيعزز من قدرته على فرض المزيد من الإجراءات الحمائية.

ويذكر أنه يسمح لأي عضو في منظمة التجارة العالمية بالانسحاب عن طريق إرسال إشعار مدته ستة أشهر. وقد يحاول ترامب سحب الولايات المتحدة بعيداً عن المنظمة الدولية من جانب واحد، كما فعل مع اتفاقات المناخ في باريس - على الرغم من أن النظام القضائي في الولايات المتحدة قد يخبر الرئيس ترامب على الحصول أولاً موافقة الكونجرس.

ويمكن لترامب أيضاً اقتراح تشريعات، تعمل على توسيع سلطاته الحالية لتجاهل التزامات معاهدة منظمة التجارة العالمية. وهو الأمر الذي يتم تسريبه إلى الصحافة من وقت لآخر، خاصة وأنه إذا ما احتكم الأمر للكونغرس فمن غير المضمون أن يقر مثل هذا القرار بالابتعاد عن منظمة التجارة العالمية.

ولكن دعنا نقول إن ترامب تمكن من الحصول على طريقة، وسحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية. ستكون العواقب على العالم والاقتصاديات الأميركية هائلة. من بينها: تقلص نمو التجارة، وتوقف سلسلة التوريدات، وتدمير الوظائف والأرباح، لا سيما في الصناعات الأميركية المعتمدة على الاستيراد والتصدير. والحواجز التجارية الناتجة عن هذا الانفصال عن المنظمة العالمية ستجبر بعض الشركات الأميركية إما على تقليص الحجم أو التحرك خارج حدود الولايات المتحدة.

ومن شأن التدهور الاقتصادي العالمي أن يتسارع حيث بدأ هذا التدهور بالفعل بسبب الإجراءات التجارية المتهورة لترامب الخاصة بفرض تعريفات جمركية على الفولاذ والألمنيوم على كندا والمكسيك والصين وأوروبا.