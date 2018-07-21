كيف يعرف هاتفي خواطري؟

في صباح أحد الأيام، بدلاً من قراءة الصحيفة، فعلت ما فعله الملايين من الأميركيين: كنت أتصفح الإنترنت على هاتفي الخلوي. عندما كنت أتجول بين مواقع إخبارية عشوائية، أدركت أن القصتين الأوليين المعروضتين كانتا تستهدفانني شخصياً. إنه أمر مخيف. كان شخص ما في مكان ما في شبكة الإنترنت يعلم ما يدور في خيالي من أفكار.

كانت المقالة الأولى في مدح عرض للأوبرا، القصة التالية كانت حول مجموعة من الصحفيين في صحيفة شيكاغو تريبيون ينظمون نقابة.

كيف وجدت هذه الأشياء طريقها إلى هاتفي بالتحديد؟ كنت قد كتبت مؤخراً مقال عن التحرش الجنسي في أحد فرق الأوبرا. كما أن معظم كتاباتي كانت تنشر في صحيفة شيكاغو تريبيون.

إذن، لم يكن هناك إنجاز كبير للحواسيب الإلكترونية وبرامج تحليل المعلومات لاختيار ما يجب أن أقرأه. ومع ذلك، لم يعجبني ما حدث. كان الأمر كما لو أن أحدهم كان يقرأ مذكراتي الشخصية. شعرت كما لو أن المبرمجين البعيدين كانوا يتجولون في عقلي. وبدلاً من أن أتجول بحرية وسط صفحات جريدة ورقية، وجدت نفسي اقرأ ما يمليه علي شخص آخر.

لكن العودة إلى الأخبار. لقد اكتشف أغنى الرجال في العالم كيفية استثمار الملكية الفكرية للأشخاص دون أن يدرك الناس كيف تُستغل بياناتهم الشخصية. يبدو من الواضح أن القليل منا قرأ شروط الخدمة المنشورة على المواقع الإلكترونية، وربما اكتفينا بقراءة كلمة واحدة فقط وهي «خدمة مجانية».