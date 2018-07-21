200 ألف شخص بألمانيا يستفيدون من مكافأة تبديل سيارات الديزل

برلين (د ب أ)

وصل عدد الذين استفادوا في ألمانيا من مكافأة التحفيز المالي لتبديل سياراتهم الديزل القديمة، واقتناء سيارات أكثر حفاظاً على البيئة، إلى أكثر من 200 ألف شخص.

وقالت شركات صناعة السيارات إن تطور الوضع في هذا الشأن جيد بشكل عام.

يأتي ذلك قبل وقت قصير من اكتمال مرور عام على الاجتماع الذي عرف باسم قمة الديزل، والذي عقدته الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة انجيلا ميركل مع شركات صناعة السيارات، في الثاني من أغسطس من العام الماضي، لبحث أزمة سيارات الديزل القديمة.

وشارك في القمة ممثلون عن ولايات وروابط عدة في صناعة السيارات، وبلديات ونقابة عمال شركات الصناعات المعدنية، والعاملون في مجال السيارات، وبحث المشاركون في الاجتماع مخاطر حظر سير سيارات الديزل القديمة في بعض المدن بسبب الارتفاع الملحوظ في تلوث الهواء.

وافقت شركات السيارات في ألمانيا خلال هذه القمة على تحديث برامج الحاسوب في سيارات الديزل لتحسين تنظيف عوادمها، ولتحفيز أصحاب السيارات القديمة على شراء سيارات أكثر مراعاة للبيئة من خلال منحهم تسهيلات، وتخفيضات مالية.

ورفضت بعض الشركات الإفصاح عن تفاصيل أكثر دقة بشأن حجم الاستفادة وتكاليف محفزات الشراء التي تمولها هذه الشركات، كجزء مهم من الوعود التي قطعتها خلال قمة الديزل.

وحسب بيانات مجموعة فولكسفاجن، فإن المجموعة تمكنت في الوقت الراهن من سحب أكثر من 210 آلاف سيارة ديزل قديمة من حركة السير، حيث استفاد أصحاب هذه السيارات من مكافأة التحفيز، لكن فولكسفاجن لم تفصح عن إجمالي التكاليف المالية، كما لم تعط تفاصيل عن عدد كل ماركة تم تبديلها على حدة من ماركات المجموعة التي تضم فولكسفاجن واودي وسكودا وبورش.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة دايملر أن عدد عملائها المستفيدين من مكافأة التحفيز، وصل في الوقت الراهن إلى نحو 25 ألف شخص من مالكي سيارات مرسيدس وسمارت.