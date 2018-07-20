المعارضة السورية تصدر بطاقات هوية جديدة ولوحات مركبات

اسطنبول (رويترز)

بدأت المعارضة السورية بإصدار بطاقات هوية جديدة في مراكز بمدينة الباب شمال البلاد وبمساعدة تركية، في محاولة منها لتعزيز إدارتها بمنطقة خارج سيطرة الأسد.

وتمثل البطاقات المختومة بشعار المعارضة، لكثير من السوريين الذين فقدوا كل أنواع وثائق الهوية خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات، «خطوة نحو العودة لحياة طبيعية». كما تسلط البطاقات التي ترجمت للغة التركية، الضوء على حجم نفوذ أنقرة الذي سيعقد مساعي الأسد لاستعادة تلك المنطقة.

وقال عبد الرزاق عبد الرزاق، وهو مسؤول في مجلس بلدية الباب، إن كل المواد المستخدمة في إنتاج هذه الوثائق من تركيا، وقال مسؤول أمني تركي، إنه إلى جانب بطاقات الهوية، بدأت أيضاً، عملية إصدار لوحات ترخيص للسيارات في منطقة «درع الفرات»، ما يمكن السلطات المحلية من التمييز بين المدنيين و«الدواعش».

وتقع الباب في منطقة تمتد لمسافة 100كلم قرب حدود سوريا الشمالية، حيث أقامت تركيا «منطقة عازلة» فعلياً على الأرض خلال عملية «درع الفرات» التي شنتها عام 2016 في الأراضي السورية، بالتعاون مع الفصائل المسلحة المتحالفة معها.