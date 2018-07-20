مقتل 14 طفلاً وامرأة بغارة جوية في أفغانستان

كابول (وكالات)

أمرت الحكومة الأفغانية بإجراء تحقيق إثر عملية عسكرية أوقعت «14 قتيلاً وجريحاً» من سكان ولاية قندوز الاستراتيجية في شمال البلاد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع أمس. ولم توضح الوزارة طبيعة «العملية» التي نفذت صباح أمس الأول. لكن حاكم الإقليم المعني زلماي فاروقي وقرويين تحدثوا عن «غارة جوية».وأوضح بيان الوزارة «تلقينا معلومات تشير إلى أنه خلال عملية في إقليم شار دارا بقندوز قتل وأُصيب 14 من مواطنينا.تم تشكيل وفد رفيع المستوى من الجيش والحكومة لإجراء تحقيق». وقال مدير مستشفى قندوز نعيم مانجيل، إنه هناك 12 قتيلاً «تم جلب جثثهم إلى المستشفى» مؤكداً أن «جميع الضحايا من النساء والأطفال». وأكدت القوات الأميركية في كابول أنها نفذت غارة في المنطقة «لدعم عملية على الأرض للقوات الأفغانية».

وأضاف متحدث «لكن تقييمنا للعملية لم يظهر وجود ضحايا مدنيين» مشيراً إلى أن «السلطات الأفغانية ستعرف المزيد في الأيام القادمة».

وتنفرد الطائرات الحربية الأميركية داخل مهمة الحلف الأطلسي بأفغانستان، بشن غارات جوية في إطار «مكافحة الإرهاب».

وبحسب مراسل فرانس برس الذي وصل الى قربة روبات بعد ساعات من العملية، فإنه لا شك في أن ما حدث غارة جوية، حيث شاهد العديد من المنازل مدمرة بالكامل.