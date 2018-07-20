روسيا تداهم مركزاً للفضاء ضمن تحقيق بالتجسس لمصلحة الغرب



تاريخ النشر: السبت 21 يوليو 2018 موسكو (أ ف ب) ذكرت صحيفة كومرسانت، أمس، نقلاً عن مصادر أن جهاز الاستخبارات الروسي، داهم مركزاً كبيراً للأبحاث الفضائية في إطار تحقيق بشأن موظفين متهمين بالتجسس لحساب الغرب. ونقلت كومرسانت عن مصادر أمنية، «هذا الصباح، داهم جهاز الاستخبارات الروسي مكاتب الموظفين» في معهد الأبحاث المركزي لبناء الآلات التابع لوكالة الفضاء الروسية، روسكوزموس. وقالت الصحيفة إن جهاز الاستخبارات نفذ عمليات مداهمة في بلدة كولوليوف قرب موسكو، بعد توصلها إلى أن أجهزة استخبارات غربية لديها معلومات بشأن «تقدم سري في مجال السرعة الفائقة للصوت، أحرزته صناعة الفضاء الروسية». وقالت المصادر للصحيفة، إن التحقيق يتعلق «بالخيانة العظمى»، وإن نحو 10 مشتبه بهم، متهمون بـ «التعاون مع استخبارات غربية».