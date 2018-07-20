ترامب يتحدى الانتقادات ويدعو بوتين لزيارة واشنطن

واشنطن (وكالات)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن جهوده لبناء علاقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال في مقابلة بثتها محطة تلفزيونية أمس، إن محادثاتهما مضت على نحو جيد وإن لم تتسم بالتوافق أحيانا. ودعا ترامب أمس الأول، بوتين لزيارة واشنطن لعقد اجتماع ثان بينهما في الخريف متحديا بذلك موجة من الانتقادات في الولايات المتحدة عقب أول قمة رسمية بينهما في هلسنكي يوم الاثنين الماضي.

ولا يعلم أحد ما الذي حدث في الاجتماع الثنائي بين ترامب وبوتين الذي حضره المترجمون فقط حتى كبار المسؤولين وأعضاء الكونجرس الذين قالوا إنه لم يجر إطلاعهم على ما تم في اللقاء.

وقال ترامب، إن هناك علاقة ودية بينه وبين بوتين الذي تتهمه وكالات مخابرات أميركية بإصدار توجيهات للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقال ترامب لمحطة (سي.إن.بي.سي) في مقابلة سجلتها معه أمس الأول، «في الواقع تفاهمنا على نحو جيد». لكنه أشار إلى أنهما لم يتفقا بشأن كل شيء.