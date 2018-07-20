الأطفال في زمن الحوثيين.. انتهاكات بالجملة تقتل الطفولة وتفخخ مستقبلها

فتاح المحرمي (عدن)

ليان فائز ردمان، طفلة في ربيعها الثالث، كانت تقف مساء الخميس الموافق: 21/‏‏6/‏‏2018 أمام منزلها بشارع الـ30 في محافظة تعز، تعيش أجواء العيد وفرحته، وأتت رصاصة قناص (ذئب بشري تابع لمليشيا الحوثي) لتقنصها وتحرمها وأسرتها فرحة العيد.

حكاية ليان ومقتلها على يد قناصة مليشيات الحوثي، حالة ضمن الآلاف من القصص المأساوية الناتجة عن جرائم المليشيا بحق أطفال اليمن، الذين يعانون شتى صنوف الانتهاكات، تتوزع بين قتل وتشريد وتجنيد إجباري وحرما ن من التعليم، واستغلالهم كدروع بشرية، وفي زراعة الألغام، الأمر الذي ينذر بجيل مشبع بالعنف والقتل ومفخخ بأفكار متطرفة.

حوالي 1500طفل يمني قتلتهم مليشيا الحوثي، وأكثر من 4000 مصاب، حسب ما رصدته وزارة حقوق الإنسان اليمنية منذ مارس 2015م وحتى أبريل 2018م، إضافة إلى رصد تحالف رصد الحقوقي اليمني تجنيد مليشيا الحوثي 1200 طفل خلال عام وربع، وغيرها من الانتهاكات بحق الطفولة في اليمن، والتي تبين مدى فظاعة الجرم الذي ترتكبه المليشيا الإيرانية، وترد على بعض المنظمات والجهات الخارجية التي تحاول وعبر تقارير مغلوطة ابتزاز التحالف العربي.

1500 طفل قتلتهم المليشيات