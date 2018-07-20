الشرعية تتقدم في صعدة وتهاجم الانقلابيين في «كتاف»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)

واصلت قوات الجيش اليمني مسنودةً بمقاتلات التحالف العربي، تقدمها الميداني في مديرية كتاف، بمحافظة صعدة، شمالي البلاد. وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش في عملية عسكرية نوعية شنت هجوماً واسعاً على مواقع عدة تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف. وذكرت المصادر أن قوات الجيش نفذت الهجوم من عدة محاور وباغتوا المليشيا الحوثية في جبال «أضيق»، و«وادي رشاحه»، وقرى «العطفين».

وقال رئيس عمليات لواء التحرير العقيد عبدالله المحزفي، إن قوات الجيش باغتت المليشيا الحوثية المتمركزة في جبال «اضيق»، وفرضوا عليها حصاراً مطبقاً، على إثره تراجعت المليشيا من عدة مواقع كانت تتمركز فيها في السلسلة الجبلية.

بموازاة ذلك، شن الجيش هجوماً مماثلاً على مواقع الانقلابيين في «وادي رشاحه»، تمكنوا خلاله من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من الوادي. كما تمكنت قوات الجيش وفق المصادر من السيطرة على أجزاء من التباب على «ميمنة القرن». وأكد العقيد هاني باسلامة، القيادي في محور صعدة، أن قوات الجيش تقدمت ونفذت عملية نوعية في «وادي العطفين»، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية. وذكر العقيد باسلامة ان قوات الجيش تمكنت خلال العملية العسكرية من السيطرة النارية على عدة مواقع في مديرية كتاف. وطبقا لما أفاد فان هذه التقدمات المتسارعة لقوات الجيش تأتي لكي تلتحم الألوية والوحدات العسكرية للجيش من كل النواحي في كتاف.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أمس، أن قوات الجيش اليمني مدعومة بوحدات عسكرية من قوات التحالف العربي قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع للحوثيين في مديرية «شداء»، أحدث جبهات صعدة في غرب المحافظة. كما دارت اشتباكات ميدانية في مديريتي «رازح» و«الظاهر» المحاذيتين لمديرية «شداء»، فيما أفادت مصادر محلية بأن القوات الحكومية حررت خلال الساعات الـ24 الماضية منطقة «المروي» غرب «سوق الملاحيظ»، مركز مديرية الظاهر، مشيرة إلى مصرع القيادي الحوثي، محمد محسن الغمير، وهو مسؤول وحدة الهندسة وزراعة الألغام في جبهة الملاحيظ، في غارة جوية للتحالف العربي دمرت موقعاً للميليشيات في الملاحيظ.