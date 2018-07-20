بومبيو وجريفيث يبحثان مستجدات الأوضاع في اليمن



تاريخ النشر: السبت 21 يوليو 2018 واشنطن (وكالات) بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث مستجدات الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة في اليمن. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء أمس الأول، أن جريفيث استعرض خلال لقائه بومبيو في واشنطن الأربعاء الماضي مستجدات المباحثات التي عقدها مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة في اليمن. وأضافت أن بومبيو تقدم بالشكر للمبعوث الأممي على جهوده التي أفضت إلى إحراز تقدم في الحل الدبلوماسي لتسوية الوضع في محافظة الحديدة بما يحد من تدهور الوضع الإنساني هناك. وأكد بومبيو دعمه لمبادرة المبعوث الأممي، معرباً عن الأمل في أن تتمكن جميع الأطراف المعنية من العمل المشترك نحو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يجلب السلام والرخاء والأمن إلى اليمن.