الصحف البريطانية: إقامة مونديال 2022 في قطر غير محسومة

دينا محمود (لندن)

واصلت وسائل الإعلام الغربية حملتها المكثفة الداعية إلى سحب بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 من قطر، في ضوء الشبهات الكثيفة التي تحيط بملابسات حصول الدوحة على حق تنظيمها من جهة، وقصور استعدادات الدويلة المعزولة لاستضافة حدثٍ رياضي بهذا الحجم من جهة أخرى.

فقد أكدت صحيفة «التايمز» البريطانية المرموقة، أن مسألة إقامة المونديال الكروي المقبل في الدويلة المعزولة، ستظل موضع شكوكٍ حتى اللحظة الأخيرة. وقالت في هذا الشأن: «من المؤكد أن يستمر شعور مشجعي (كرة القدم) بعدم تصديق أن كأس العالم المقبل سيُقام في.. (هذا البلد) حتى انطلاق أولى مباريات المونديال بعد أربع سنواتٍ ونصف السنة»، وذلك إذا ما أُبقي على المنافسات في قطر بالفعل من الأصل.

وفي تقرير لكبير مراسليها الرياضيين «مارتن زيجلر»، أشارت الصحيفة إلى أن النظام القطري يواجه مجموعةً من القضايا التي يتعين عليه التعامل معها على صعيد ملف استضافة البطولة، «بدءاً من الشبهات والاتهامات التي تحيط بالملف الذي قدمه لتنظيمها، وصولاً إلى المشكلة الخاصة باستغلال العمال المهاجرين» وهو الأمر الذي وصفه الكاتب بـ«وصمة عار».

وتشير الصحيفة الرصينة في هذا المجال إلى المحنة التي يعاني منها مئات الآلاف من أفراد العمالة الوافدة، ممن يشاركون في تشييد المرافق اللازمة لإقامة المونديال، في ظل ظروفٍ لا إنسانية، ووسط غيابٍ كاملٍ لاحترام معايير السلامة والأمان، وهو ما أودى حتى الآن بحياة مئاتٍ منهم، من دون اكتراثٍ من جانب السلطات الحاكمة في الدوحة، ما دعا مراقبين إلى وصف قطر بـ«إمارة السخرة».