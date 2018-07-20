ماتا ينقذ يونايتد أمام أميركا

لوس انجلوس (أ ف ب)

أنقذ المهاجم الإسباني خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد الانجليزي من الخسارة أمام كلوب أميركا المكسيكي بادراكه التعادل 1-1 في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في فينيكس (ولاية اريزونا) في مستهل جولة أميركية للفريق الإنجليزي.

تقدم الفريق المكسيكي من رأسية لهنري مارتن (59) قبل أن يسجل ماتا هدف التعادل، مستغلًا كرة رأسية مرتدة من القائم سددها مواطنه انديرس هيريرا (78).

وخاض الفريق الانجليزي المباراة في غياب أبرز نجوم الصف الأول، وعلى رأسهم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي بول بوجبا والإنجليزي ماركوس راشفورد والحارس الإسباني دافيد دي خيا الذين يمضون إجازات طويلة بعد مشاركتهم في مونديال روسيا.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع سان خوسيه إيرثكويكس غداً قبل مواجهة أندية ميلان الايطالي وليفربول وريال مدريد الإسباني خلال جولته الأميركية، ثم يختتم استعداداته بلقاء بايرن ميونيخ الألماني على ملعب اليانز آرينا في 5 أغسطس، قبل أن يواجه ليستر سيتي في الاسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز في 10 منه.