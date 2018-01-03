إيران تلجأ للترهيب بـ «الإعدام» لقمع الانتفاضة الشعبية

ستار كريم، وكالات (طهران)

لجأ النظام الإيراني أمس إلى الترهيب لقمع الانتفاضة الشعبية التي تنهي اليوم أسبوعها الأول، متوعداً المحتجين بعقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام. في وقت ارتفعت حصيلة المواجهات إلى 22 قتيلا بينهم 17 متظاهراً منذ الخميس الماضي، مع إعلان السلطات عن سقوط 9 قتلى في أصفهان، وتأكيدها اعتقال 450 شخصاً خلال 3 أيام.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن 6 متظاهرين لقوا مصرعهم في مدينة قهدریجان في أصفهان فجراً، حيث حاول المحتجون اقتحام مركز للشرطة، بينما قتل فتى يبلغ من العمر 11 عاماً وأصيب والده، بنيران متظاهرين في مدينة خميني شهر. فيما قتل عنصر في وحدات «الباسيج» التابعة للحرس الثوري وأصيب آخر برصاص أطلق من بندقية صيد في كهريز سانغ، إضافة إلى مقتل شرطي برصاص سلاح صيد في نجف آباد.

وأفاد التلفزيون الرسمي بتوقيف 100 شخص في أصفهان. ونقلت وكالة «ايلنا» الإيرانية عن نائب حاكم طهران علي أصغر ناصر بخت تأكيده توقيف 150 و200 آخرين السبت والأحد على التوالي بعضهم في طهران. فيما أعلن وزير العلوم منصور غلامي عن إخلاء سبيل عدد من الطلاب الموقوفين أثناء التظاهرات في محيط جامعة طهران، بفضل تدخله الشخصي ورئيس الجامعة، مضيفاً أن عدداً لا يُعرف من الطلاب لا يزالون معتقلين. وأفادت وكالات أنباء إيرانية، أن محتجين أضرموا النار في أربعة مراقد لأبناء أئمة في مدينة سواكده شمالي البلاد. وتحدثت الوحدات المتطوعة التابعة لـ «الباسيج» عن إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم في إحراق المراقد. وطالبت وزارة الأمن في بيان المواطنين بالمساهمة في الكشف عن هوية مثيري الشغب الذين يلحقون الضرر بالممتلكات العامة.

وحذر رئيس المحكمة الثورية في طهران موسى غضنفر أبادي من أن المحتجين المعتقلين قد يواجهون قضايا عقوبتها الإعدام عندما يحاكمون. ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن أبادي قوله «مع كل يوم جديد تزداد جريمة الموقوفين خطورة وتشتد عقوبتهم. لم نعد نعتبرهم محتجين يطالبون بحقوقهم، بل أشخاص يستهدفون النظام». وأضاف «من الواضح أن إحدى التهم الموجهة إليهم يمكن أن تكون الحرابة، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في إيران، كما أن بعض المحتجين سيحاكمون قريباً بتهمة العمل ضد الأمن القومي وتدمير الممتلكات العامة».