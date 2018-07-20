مارسيليا يتعاقد مع الكرواتي تشاليتا-سار

مرسيليا (أ ف ب)

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي تعاقده مع قلب الدفاع الكرواتي الشاب دويي تشاليتا-سار الذي كان بديلاً في رحلة بلاده نحو وصافة مونديال روسيا 2018 في كرة القدم.

وحمل تشاليتا-سار (21 عاماً) ألوان ريد بول سالزبورج النمسوي منذ 2014، وأحرز معه لقب الدوري المحلي في السنوات الأربع الأخيرة، ويملك في رصيده مباراتين دولتين مع منتخب كرواتيا.

ولم يكشف مارسيليا عن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت عن 20 مليون يورو لجلب اللاعب الشاب.

وكتب مارسيليا في بيان «قلب دفاع حقيقي، دويي تشاليتا-سار لاعب مذهل جسدياً قوي وصاحب لياقة بدنية (1,92 م و89 كج)».

وخاض تشاليتا-سار مباراة واحدة في المونديال الأخير، ضد ايسلندا في دور المجموعات (2-1)، بعد ضمان كرواتيا التأهل الى دور المجموعات، وقبل مشوارها الرائع وبلوغها النهائي أمام فرنسا البطلة (2-4). وسيعزز الكرواتي دفاع مارسيليا لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي دوريا، التشيكي توماس هوبوكان والتونسي أيمن عبد النور هذا الصيف. وزار تشاليتا-سار ملعب فيلودروم مرتين الموسم الماضي، بعد مواجهة مارسيليا في دور المجموعات ونصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».