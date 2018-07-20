مارسيليا يتعاقد مع الكرواتي تشاليتا-سار

مرسيليا (أ ف ب)
أعلن نادي مارسيليا الفرنسي تعاقده مع قلب الدفاع الكرواتي الشاب دويي تشاليتا-سار الذي كان بديلاً في رحلة بلاده نحو وصافة مونديال روسيا 2018 في كرة القدم.
وحمل تشاليتا-سار (21 عاماً) ألوان ريد بول سالزبورج النمسوي منذ 2014، وأحرز معه لقب الدوري المحلي في السنوات الأربع الأخيرة، ويملك في رصيده مباراتين دولتين مع منتخب كرواتيا.
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وكتب مارسيليا في بيان «قلب دفاع حقيقي، دويي تشاليتا-سار لاعب مذهل جسدياً قوي وصاحب لياقة بدنية (1,92 م و89 كج)».
وخاض تشاليتا-سار مباراة واحدة في المونديال الأخير، ضد ايسلندا في دور المجموعات (2-1)، بعد ضمان كرواتيا التأهل الى دور المجموعات، وقبل مشوارها الرائع وبلوغها النهائي أمام فرنسا البطلة (2-4). وسيعزز الكرواتي دفاع مارسيليا لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي دوريا، التشيكي توماس هوبوكان والتونسي أيمن عبد النور هذا الصيف. وزار تشاليتا-سار ملعب فيلودروم مرتين الموسم الماضي، بعد مواجهة مارسيليا في دور المجموعات ونصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».