«أبوظبي الإسلامي» يطلق شهادات استثمار

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، شهاداتٍ استثمار يرتبط ربحها المتوقع بمؤشر سلة أسهم عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة ضمن قطاع صناعة السيارات؛ وذلك بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية التي ينطوي عليها هذا القطاع في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده وتزايد الطلب على السيارات ذاتية القيادة.

وتوفر هذه الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تبلغ فترة استحقاقها سنة واحدة، حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق؛ بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية بأكبر درجة ممكنة.

ويتيح هذا المنتج للمستثمرين فرصة الاستثمار في شهادات يرتبط ربحها المتوقع بمؤشر سلة أسهم من تسع شركات رائدة عالمياً في قطاع صناعة السيارات، وتقود مسيرة تطوير الجيل القادم من المركبات، ومن أبرزها «جنرال موتورز»، «بي إم دبليو»، «فولفو»، و«تيسلا». وتستحق الشهادات بتاريخ 24 سبتمبر 2018، حيث يبلغ الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن استثماره 30 ألف دولار أميركي.

وقال ظافر لقمان، الرئيس العالمي للالتزامات وإدارة الثروات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «نشهد طلباً قوياً على منتجاتنا من شهادات الاستثمار المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يرتبط ربحها المتوقع بمؤشرات، باعتبارها خياراً مثالياً للمستثمرين الذين يتطلعون لتحقيق عوائد مرتفعة وفي الوقت نفسه تحقيق حماية لرؤوس أموالهم.

ويأتي منتجنا الجديد في توقيت مثالي، حيث يشهد قطاع صناعة السيارات تحولات كبيرة بفعل تسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي الذي عزز تطوُّر وانتشار المركبات الكهربائية وذاتية القيادة».

وأضاف: «تنبع أهمية إطلاق هذه الشهادات من كونها تتيح للمستثمرين الاستفادة من فرصة الاستثمار الذي يرتبط ربحه المتوقع بأسهم مجموعة من رواد تطوير وإنتاج الجيل القادم من المركبات ذاتية القيادة، كما تتماشى مع استراتيجيتنا الرامية لتمكين عملائنا من بناء محفظة استثمارية متنوعة تتناسب مع أهدافهم المالية». ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تزويد عملائه بأفضل الحلول الاستثمارية لتلبية متطلباتهم المالية، وذلك من خلال التخطيط المالي، وتخصيص الأصول وفق منهجيات فعالة ومدروسة.

وتشمل قائمة شركات تصنيع السيارات التسع المدرجة ضمن سلة الأسهم كلاً من: «تسلا»، «جنرال موتورز»، «دايملر»، «ديلفي أوتوموتيف»، «إي إيه بي»، «بي إم دبليو»، «فولكس واجن»، «فولفو» و«أوتوليف».