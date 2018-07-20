«أدنوك» ترسي عقدين لتنفيذ أكبر مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد بالعالم

أبوظبي (الاتحاد)

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عقدين بقيمة 5.88 مليار درهم لتنفيذ أكبر مشروع مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد يشمل مناطق بحرية وبرية يغطي مساحة إجمالية تصل إلى 53 ألف كيلومتر مربع. وفازت بالعقدين شركة «بي جي بي»، التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» التي تمثلها في دولة الإمارات شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية.

ويأتي تنفيذ المسح الزلزالي ضمن جهود أدنوك المستمرة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية تماشياً مع استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030. وسيغطي مشروع المسح الزلزالي الجديد مساحة 53 ألف كيلومتر مربع، منها 30 ألفاً في المناطق البحرية و23 ألفاً في المناطق البرية، ما يسهم في توفير بيانات جديدة تضاف إلى بيانات المسح الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد التي تم الحصول عليها سابقاً من عدة مناطق في أبوظبي. ووقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ووانج يلين، رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، حيث قام بالتوقيع كل من عبدالمنعم الكندي، مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك، وجو ليانج، رئيس شركة «بي جي بي».

وقال الجابر «تماشياً مع توجيهات القيادة بضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا الهيدروكربونية، يمثل الإعلان عن تنفيذ أكبر مشروع مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد باستخدام أحدث تقنيات الاستكشاف تقدماً مهماً في جهودنا الهادفة إلى الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز، التقليدية وغير التقليدية، في أبوظبي ضمن سعينا لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي».

وأضاف «النطاق الكبير لهذا المشروع يعكس التزام أدنوك بالاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير لتعزيز احتياطيات النفط والغاز وزيادة الإنتاج على المدى البعيد. وتعد ترسية العقود من خلال مناقصة تنافسية تطوراً كبيراً في الشراكة الراسخة بين أدنوك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، ويساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين في قطاع الطاقة».