اليابان توقف استيراد نفط إيران في أكتوبر لتجنب العقوبات

طوكيو، موسكو (وكالات)

قال رئيس رابطة البترول اليابانية أمس: «إن من المرجح أن توقف شركات التكرير اليابانية تحميل النفط الخام الإيراني بحلول منتصف سبتمبر، على أن تصل آخر شحنات في النصف الأول من أكتوبر، في ظل الضغوط الأميركية على الدول لوقف استيراد النفط من إيران».

وطالبت واشنطن البلدان المستوردة للنفط الإيراني بوقف الواردات اعتباراً من نوفمبر، حين تعيد فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. وعلى الرغم من ذلك، ذكرت الحكومة الأميركية أن بعض الحلفاء الذين يعتمدون بصفة خاصة على الإمدادات الإيرانية قد يحصلون على إعفاءات من العقوبات تمنحهم المزيد من الوقت لوقف الشحنات تدريجياً. وقال رئيس رابطة البترول اليابانية: «بالأخذ في الاعتبار أنه سيتم الانتهاء من المدفوعات بحلول نهاية أكتوبر، من المهم لشركات التكرير أن تنتهي من تحميل النفط الإيراني قبل منتصف سبتمبر».