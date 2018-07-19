الاتحاد البرلماني العربي يعقد دورته الاستثنائية في القاهرة غداً

القاهرة (واس)

يعقد الاتحاد البرلماني العربي دورته الثامنة والعشرين الاستثنائية غداً، بمقر مجلس النواب المصري في القاهرة، برئاسة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال. ويشارك رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في جلسة طارئة، تعقد على هامش الدورة الاستثنائية، بناء على طلب عدد من الدول العربية، لبحث تداعيات قضية القدس، في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة في القضية الفلسطينية.

ويُلقي رئيس مجلس النواب المصري كلمة افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، يعقبها كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ثم يليها مداخلات رؤساء مجالس البرلمانات العربية، حول ما يجري في قطاع غزة وما يشهده من أحداث. كما يناقش رؤساء المجالس والبرلمانات العربية تبعات قرار الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة .

ويهدف الاتحاد إلى التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية في مواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن القومي العربي في مختلف مجالاته، والتواصل مع ممثلي السلطة التنفيذية في البلدان العربية، من خلال رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات العربية، لتنفيذ قرارات الاتحاد المتعلقة بدعم التضامن العربي.