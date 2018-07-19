%2.1 نمواً بمبيعات التجزئة البريطانية

لندن (رويترز)

حققت مبيعات التجزئة البريطانية أعلى نمو في أكثر من عقد خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات رسمية نشرت أمس، ما يطمئن بنك إنجلترا المركزي الذي يدرس رفع أسعار الفائدة، أن المتسوقين تجاوزوا بداية بطيئة للعام. وقال بنك إنجلترا: «إنه سيؤجل رفع سعر الفائدة حتى يتأكد من عودة النمو إلى مساره».

وسجلت أحجام مبيعات التجزئة في يونيو فقط انخفاضاً بنسبة 0.5% مقارنة بمايو، حيث انشغل المتسوقون بمتابعة كأس العالم لكرة القدم، لكن المبيعات في الربع الثاني ككل ارتفعت 2.1% مقارنة مع الربع الأول، وهي أكبر زيادة فصلية منذ الربع الأول من عام 2004.

وتباطأ نمو مبيعات التجزئة والاقتصاد البريطاني ككل في الربع الأول من العام، بسبب طقس شهد تساقطاً كثيفاً للثلوج، إضافة إلى استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم، والخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: «إن البيانات القوية لقطاع التجزئة، الذي يشكل 5% فقط من الاقتصاد، ستضيف على الأرجح 0.1 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام».