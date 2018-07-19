محمد الشرقي: الإمارات تمتلك بيئة استثمارية جاذبة

السيد حسن (الفجيرة)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن البيئة الجاذبة للاستثمار والقوانين والتشريعات المرنة في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الأعمال والبنية التحتية المتطورة لخدمات المواصلات والنقل والخدمات اللوجيستية، أسهمت في إطلاق الكثير من المشاريع الاستثمارية المختلفة في الفجيرة.

جاء ذلك، في تصريحات لسموه أمس، عقب وضع حجر أساس إنشاء مصنع «جي.إس.دبليو» لإنتاج الكلنكر في منطقة حبحب، والذي تقيمه مجموعة «جي.إس.دبليو» للإسمنت، الرائدة في إنتاج الإسمنت الصديق للبيئة في الهند، بطاقة إنتاجية تصل في مرحلتها الأولى إلى 6 ملايين طن سنوياً من الحجر الجيري، تستخدم منها 1.4 مليون لإنتاج الكلنكر.

وقال سموه، إن الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ركزت على الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تساعد الدولة على تحقيق رؤيتها 2021 والهادفة لتحقيق اقتصاد متنوع مستدام.

وأضاف سمو ولي العهد أن الفجيرة نجحت في جذب الاستثمارات وتوظيفها بما يخدم التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية، متبعة أفضل السياسات والممارسات، بما يؤكد الحضور الاستثماري الدولي للفجيرة، ويعزز موقع الإمارات العربية المتحدة في المراكز المتقدمة على أهم المؤشرات الدولية في مجال التنافسية الاقتصادية.