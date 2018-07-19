66.5 مليار درهم زيادة في السيولة الإجمالية بالدولة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أظهرت بيانات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي أمس، أن السيولة الإجمالية في دولة الإمارات ارتفعت بمقدار 66.5 مليار درهم بزيادة 4.5% تقريباً خلال النصف الأول من 2018 لتبلغ 1.554 تريليون درهم بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 1.487 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.

وتظهر البيانات ارتفاع النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) بقيمة 3.4 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 5% ليبلغ 71.1 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 67.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.

أما النقد المصدر فارتفع خلال الفترة ذاتها بنحو 700 مليون درهم، ليبلغ 86.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2018.

وارتفعت موجودات مصرف الإمارات المركزي بقيمة 3.6 مليار درهم بنمو 0.94% الشهر الماضي، لتبلغ 386.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 382.5 مليار درهم بنهاية مايو 2018، بحسب بيانات المصرف.