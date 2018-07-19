شهد المرزوقي كنافتها بثلاث نكهات

هناء الحمادي (أبوظبي)

بعد التخرج في جامعة زايد بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تخصص إدارة الموارد البشرية، لم تتوقع شهد المرزوقي الدخول إلى عالم الحلويات، حيث اقتصرت تجاربها البسيطة على محيط الأهل، الذي كان الداعم الأول لها. وترى المرزوقي أن صناعة الحلويات هو المتنفس الوحيد لها في حالة الضيق، حيث تبدع في إعداد الكنافة، ولكن بنكهة بطريقة متميزة تنطوي على ثلاث نكهات.

وتقول، «البداية كانت تجارب في عالم الطبخ المنزلي، لكن أناملي أصبحت تجيد الكثير من الحلويات بأشكال ومذاقات مختلفة». وتضيف «عملت في مشروع لهواية أعشقها، ووجدت صيتي قد ذاع بين الأهل والأقارب في صنع «Wow_konafa»، وهي كنافة بثلاث نكهات القشطة والجبن والنوتيلا».

ومع إضافة لمساتها الجمالية إلى الكنافة، الذي تعده بنفس طيب جعلها تحظى بشهرة جيدة على حسابها في «إنستغرام».

إلى ذلك، تقول «أحببت أن أتميز عن الفتيات اللاتي يتقن عمل هذا الطبق من حيث الشكل والمذاق، وبالفعل استطعت منذ انطلاقي أن أتفرد بإعداد هذا الطبق الشهي الذي يتسم بالإبداع في الشكل والطعم، وقد لاقى الكثير من الإعجاب من الزبائن، وكان زوجي أول المتذوقين له، حيث يعتبر من عشاقه».

وتتميز كنافة المرزوقي بأنها ذات نكهة خفيفة وسكر قليل جداً، وذات خلطة سرية للكنافة التي تأتي غالباً في قوالب دائرية حسب الطلب أو بأحجام الميني، وهي تصلح للكثير من المناسبات، ومع التجمعات العائلية. وتؤكد المرزوقي أن كنافتها من الحلويات الشهية الخفيفة على المعدة.

وتشير إلى أن دعم الأهل وخاصة «زوجها» كان له الأثر الكبير في نجاح المشروع فمنذ انطلاقه، وكلمات التشجيع لا تتوقف في حساب«إنستغرام»، كما أن«اللايكات» تزداد يوماً بعد يوم، وأصبح المشروع ينافس مشاريع مشابهة من حيث المنتج.