أبومدين.. رجل أشعل نار الحداثة في السعودية

بقلم: د.عبدالله المدني (أكاديمي وكاتب بحريني)

وصفه وائل أبو منصور في جريدة الشرق الأوسط (7/6/2014) بـ «الطحسني» نسبة إلى طه حسين، الذي تأثر به كثيراً. أما هو فقال بتواضع العلماء في كتابه الشهير «حكاية الفتى مفتاح»: «حياتي ليس فيها شيء يستحق التسجيل والحديث، لأنها حياة أمثالي ممن عاش اليتم والجهل والفقر»؛ إنه الأديب السعودي الكبير عبدالفتاح محمد أبومدين، الذي عاش حياة اليتم والجهل والفقر والعذاب، فقد حفلت حياته بالإنجازات الأدبية الرفيعة التي أثرت الساحة السعودية، وأسهمت في خلق وعي حداثي المضمون، ما جعله من الرموز الكبيرة التي وقفت مبكراً في وجه المتشددين، وأشعلت نار الحداثة التي «أنضجت كل ما هو نيء»، بحسب تعبير زميله عبدالله الغذامي في جريدة الرياض (21/9/2013).

وولد أبو مدين سنة 1925 بمدينة بنغازي لأبوين ليبيين فقيرين. وبسبب عدم وجود مدارس عربية في ليبيا وقتذاك، اكتفى بتعلم القرآن الكريم في الكتاتيب، ورفض الالتحاق بالمدارس الإيطالية خشية تجنيده للمحاربة مع الجيش الإيطالي. وحين توفي والده وهو في الثانية عشرة، اضطر أن يدخل سوق العمل. عن هذه المرحلة كتب وائل أبومنصور (مصدر سابق): «ذهب (أبو مدين) ليفتش عن عمل، فوجد عملا في البناء لكن عضلاته الواهنة لم تساعده على الاستمرار، تركه وعمل في مقهى، ثم في فرن، يحمل في سن يفاعة كيس دقيق يزن 80 كيلوجراماً».

والمنعطف الأهم في حياته، طبقاً لما ذكره بنفسه خلال تكريمه في «إثنينية عبدالمقصود خوجة» سنة 1984، كان في عام 1942، حينما تمكن خاله من الوصول إلى السفير البريطاني في جدة كي يتوسط لدى الإدارة البريطانية، التي كانت تحكم ليبيا بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، لتسهيل سفره مع والدته إلى الحجاز. وبمجرد وصوله إليها واستقراره مع خاله في المدينة المنورة، التحق بـ«دار العلوم الشرعية»، وتخرج فيها بعد عام ونصف العام تقريباً من الدراسة، ورغب في مواصلة تعليمه، إلا أن تقاعد خاله، الذي كان يعوله جعله يعود إلى سوق العمل، موظفاً في دائرة الجمارك.

وفي عام 1951، ومن بعد قراءته لأعمال طه حسين، قرر أبومدين دخول عالم الكتابة، وهو الذي رُوي عنه قوله إنه كان في مدرسته ضعيفاً في مادة الإنشاء، لكنه أصلح الخلل بالقراءة المكثفة.

وارتبط اسم أبومدين، وهو لايزال موظفاً في الجمارك، بالصحافة. فقد تعاون مع محمد سعيد باعشن في إطلاق صحيفة «الأضواء» الأسبوعية عام 1957. ليتولى باعشن رئاسة تحرير الصحيفة، فيما شارك أبومدين بالملكية والكتابة وإدارة التحرير، إضافة إلى رئاسة تحرير سلسلة «كتاب الأضواء» الشهرية التي صدرت عنها ستة كتب.