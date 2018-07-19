خليل غادري: المـوسيقى وسيلة مقاومة

أحمد النجار (دبي)

يؤمن عازف القانون السوري خليل غادري بأن الموسيقى قادرة على ترجمة هموم المجتمعات، وإيصال رسالة الحب والسلام لكل الشعوب على اختلافها. وقال خليل لـ «الاتحاد» إن الألحان قوة خفية، ووسيلة مقاومة ضد الحرب والظلم والقهر والألم، ولها تأثير السحر في تغيير القناعات والانقلاب على الأيديولوجيات وصناعة رأي عالمي، فهي صوت الفرح الذي يصدح بابتهالات الحب، واللغة الفطرية التي يفهمها كل البشر، ويتذوقها الوجدان الإنساني.

تربية إنسانية

بدأ خليل العزف في عمر السادسة، فقد تربى في كنف أسرة تتحلى بالاعتقاد أن الموسيقى رسالة سلام وإشعاع محبة وسلاح ناعم ضد الفراغ والعنف المكتسب من الشارع، فضلاً عن كونها تبني فكر الإنسان وتهذب عاطفته وتغذي وجدانه بالحب. وحصد خليل خلال منذ احترافه للموسيقى جوائز عدة في مجال العزف على القانون والارتجال والتأليف الموسيقي.

وهو يعتقد أن الموسيقى لم تخلق للترفيه فقط، بل إنها أداة للتعبير والتوجيه والتعليم، وسبيل للارتقاء الفكري، مضيفا أنه «يمكن أن نستثمر منفعتها أو نجني ضررها بحسب استخدامنا لها، فالإنسان القديم كان يستعمل أصوات الطبول للدلالة على وقت أو طقس أو صيد، أو اقتراب عدو. لذلك أحاول أن أثبت نظرية أن الموسيقى وجدت لشيء أسمى من اللهو».