الخلافات الزوجية أشد وطأة على الرجال

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة حديثة أنه على الرغم من تأثير الخلافات الزوجية على كل من الزوج والزوجة، إلا أن الرجال يكونون أكثر معاناة من حيث تأثير الخلافات على صحتهم. ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعتي نيفادا وميتشيغان الأميركيتين على مدار 16 عاماً، أنه إذا كان هناك خلافات بين الزوجين، يعاني الأزواج الرجال أكثر من الصداع، ويواجهون اضطرابات النوم، وتتدهور حالتهم الصحية بشكل عام.

وأوضحت الدراسة، وفقا لموقع «dailymail»، أن الخلافات المتعلقة بمسؤولية الأطفال والمال والأصهار تؤدي إلى زيادة هرمونات التوتر، ما قد يتسبب في حدوث مشكلات صحية.

وحلل الباحثون إجابات 373 زوجاً وزوجة في السنوات الأولى والثانية والثالثة والسابعة والسادسة عشرة من زواجهم، حول الخلافات بشأن المال والأطفال والعلاقة مع الأقارب وأفراد العائلة وكيفية قضاء أوقات الفراغ.

وقالت الكاتبة الرئيسة روزي شروت، من جامعة نيفادا: «إن الشعور بالانتماء والثقة، ومعرفة أن الشريك يتفهمك أمور مهمة للغاية في العلاقات، لذلك عندما يختلف الأزواج، ويصبح الشريك شخصًا معاديًا وسلبيًا، يسبب ذلك ضغوطًا يمكن أن تؤثر على الجهاز المناعي، وتضر صحة القلب والأوعية الدموية».