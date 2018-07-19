البريطانيون لا يتقنون نطق أسماء الأطعمة!

أبوظبي (الاتحاد)

كشف استطلاع للرأي أن البريطانيين غير قادرين على نطق أسماء أطعمة يتناولونها بشكل صحيح.

ووجد الاستطلاع، الذي شمل ألفي شخص، أن غالبية البريطانيين يناضلون من أجل نطق أسماء الأطعمة التي يتناولوها يومياًَ، ما يسبب لهم الارتباك.

وقال المتحدث باسم المخبز الفرنسي، الذي أجرى الاستطلاع: «إن عدم معرفة كيفية نطق كلمة ما يضع الشخص في موقف محرج».

ووجد الباحثون أن نحو ثلث البريطانيين يناضلون من أجل قول «بريوش» (خبز فرنسي) بشكل صحيح، كما قال آخرون: «إنهم لا يستطيعون نطق كلمة «كينوا» من دون التلعثم».

ووجدت الدراسة، وفقاً لموقع «independent»، أيضاً أن ثلث المشاركين عانوا أثناء طلب وجبة كاملة، لأنهم لم يتمكنوا من معرفة كيف ينطقونه.