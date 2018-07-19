تشيلسي يعين زولا مساعداً لساري

لندن (أ ف ب)

عين نادي تشلسي الإنجليزي لاعبه السابق الإيطالي جانفرانكو زولا مساعداً لمواطنه المدير الفني ماوريتسيو ساري، ليعيد بذلك النادي اللندني زولا الى ملعب «ستانفورد بريدج» الذي أمضى فيه سبعة مواسم.

وكان زولا (52 عاما) دافع عن ألوان تشلسي بين 1996 و2003، وسجل 80 هدفاً، بينها هدف الفوز في نهائي مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت لاحقا) عام 1998 على شتوتجارت الألماني على ملعب راسوندا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما أحرز مع الفريق اللندني الكأس السوبر الأوروبية، ولقبين في كأس انجلترا، وآخر في كأس الرابطة.

وسحبت إدارة النادي القميص رقم 25 الخاص بزولا من التداول، تكريماً للاعب الإيطالي بعد رحيله.