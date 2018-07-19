فوز بوسريف بالشعر وسباطة في الرواية

محمد نجيم (الرباط)

أعلنت وزارة الثقافة عن أسماء المتوجين بجائزة المغرب للكتاب، والتي تعتبر أهم وأعرق الجوائز التي تمنحها وزارة الثقافة في المملكة المغربية.

وقد فاز الشاعر المغربي صلاح بوسريف بجائزة الشعر عن ديوانه «رفات جلجامش» الصادر عن فضاءات للنشر، فيما فاز محمد الناصري، عن كتابه «حب في المدينة»، فرع العلوم الإنسانية. وفاز أحمد شراك عن كتابه «سوسيولوجيا الربيع العربي»، ومحمد براو عن كتابه الصادر باللغة الفرنسية La responsabilité des acteurs de la gestion publique devant la cours des comptes فرع العلوم الاجتماعية.

وفاز خالد بلقاسم عن كتابه «مرايا القراءة» الصادر عن المركز الثقافي العربي 2017، وأحمد الشارفي عن كتابه «اللغة واللهجة» الصادر عن كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس 2017، فرع الدارسات الأدبية واللغوية والفنية.

كما فاز عزيز لمتاوي عن ترجمة كتاب «نظرية الأجناس الأدبية» لجان ماري شايفر، الصادر عن دار الأمان، 2017، وسناء الشعيري عن ترجمة رواية «العاشق الياباني» لإيزابيل ألليندي، الصادرة عن دار الآداب للنشر والتوزيع 2017، فرع الترجمة.

فيما فاز عبد المجيد سباطة عن روايته «ساعة الصفر»، الصادرة عن المركز الثقافي العربي، 2017، فرع صنف السرد. إضافة إلى أسماء أخرى في الأدب المكتوب بالأمازيغية وأدب الطفل والشباب.

وقد ترأست لجان هذه السنة الأستاذة بهيجة سيمو، بينما عادت رئاسة اللجان الفرعية إلى كل من حسن أحجيج (العلوم الاجتماعية)، وأمينة المغاري (العلوم الإنسانية)، وموحى الناجي (الدراسات الأدبية واللغوية والفنية والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية)، وعبد الرحيم جيران (السرد والإبداع الأدبي الأمازيغي والكتاب الموجه للطفل والشباب)، ولطيفة لزرق (الشعر)، وعبد القادر قنيني (الترجمة).

وسيتم تنظيم حفل خاص بتسليم جائزة المغرب للكتاب، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بالرباط، وذلك في إطار الدخول الثقافي.

وكانت لجنة التحكيم قد تدارست 192 مؤلفاً في مختلف المجالات الإبداعية والفكرية، منها 15 مؤلفاً في العلوم الاجتماعية، 15 مؤلفاً في العلوم الإنسانية، 13 مؤلفا في الدراسات الأدبية واللغوية والفنية، 33 مؤلفا في السرد، 8 مؤلفات في الشعر، 12 مؤلفاً في الترجمة، 4 مؤلفات في الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، 15 مؤلفاً في الإبداع الأمازيغي، 7 مؤلفات في الكتابة الموجهة للطفل والشباب.