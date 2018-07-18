اعتقال إرهابيين في كركوك وتحذير أميركي من تسارع عودة «داعش»

بغداد (وكالات)

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، أمس، عن اعتقال 3 إرهابيين أحدهم من «استخبارات داعش» في قرية علي سراي جنوب غربي كركوك. في وقت حذر قائد محور مخمور-الكوير في قوات البيشمركة، سيروان بارزاني، من أن «داعش» الإرهابي أقوى من السلطات العراقية ليلاً بمناطق محيطة في محافظة كركوك.

في الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن التنظيم الإرهابي عاد بسرعة كبيرة لبعض المناطق رغم الإعلان عن دحره في الأراضي العراقية، وبدأ بعمليات خطف واغتيالات وتفجيرات، ما أثار المخاوف من بدء دورة جديدة من العنف والتمرد. وأوضحت الصحيفة أن الاعتداءات صغيرة النطاق، تتم غالباً في مناطق نائية أهملتها الحكومة العراقية، ما يعيد للأذهان جانباً من التكتيكات التي كان يمارسها التنظيم الإرهابي قبل ظهوره القوي والكبير منتصف 2014 عندما استولى على العديد من المدن العراقية والسورية.