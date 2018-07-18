اتهام إيران باغتيال معارض كردي لنظامها داخل أراضي العراق

أربيل (وكالات)

عثرت السلطات في كردستان العراق على جثة الناشط المعارض الإيراني إقبال مرادي بعد قتله قرب الحدود مع إيران. ونقلت شبكة «روداو» الإعلامية الكردية عن قائممقام قضاء بنجوين شرق محافظة السليمانية، زانا عبد الرحمن، قوله إن الضحية من كردستان إيران، وهو ناشط سياسي معارض للنظام الإيراني، مضيفاً أن شرطة كردستان فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته، في وقت تتجه أصابع الاتهام إلى المخابرات الإيرانية في الوقوف وراء مقتل مرادي. وقالت جمعية حقوق الإنسان في كردستان، التي ينتمي إليها مرادي، إن الجثة كانت تحمل آثار 7 رصاصات في مختلف أنحاء الجسم، ما يشير إلى أن الرجل قد تعرض لإطلاق النار عن عمد. ويقضي زانيار مرادي أحد أبناء القتيل، وابن شقيقه لقمان مرادي، عقوبة بالسجن في إيران بعد أن صدر بحقيهما حكم بالإعدام، بتهمة الانتماء إلى حزب كردي معارض.