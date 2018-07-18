اعتقال 7 أشخاص بشبهة الإرهاب

تونس (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري على علاقة بقيادات إرهابية في سوريا وليبيا. وأكدت الداخلية في بيان لها، أمس الأربعاء، أنه وعلى إثر ورود معلومات حول عنصر تكفيري يقطن بحي راق وهو «المنزه 6» بالعاصمة، ويبلغ من العمر حوالي 39 عاما، يشتبه في تورطه مع قيادات إرهابية في سوريا وليبيا، تم إيقافه بمنطقة «السيجومي الشعبية، غربي العاصمة، في الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف ذات البيان أنه وبمداهمة منزله الثاني ب«السيجومي» وإيقافه حجز الأعوان حاسوبا يحمل تدوينات مجّد فيها العملية الإرهابية الأخيرة بعين سلطان بمحافظة جندوبة، شمال غربي البلاد، والتي أودت بحياة 6 أمنيين من الحرس الوطني، وجرح 3، حيث رفض اعتبار أعوان الحرس الوطني الذين راحوا ضحايا العملية «شهداء»، معتبرا أن «الشهداء الحقيقين هم الذين قُتلوا في ليبيا وسوريا والعراق على أيدي جيوش تلك البلدان». وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على أنظار وحدة مكافحة الإرهاب بثكنة «القرجاني» بالعاصمة، تونس، لمواصلة التحقيقات معه. وفي بيان آخر أكدت الداخلية أن وحدات منطقة الحرس الوطني بالقصر من محافظة قفصة، جنوب غربي البلاد، تمكنوا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، من إلقاء القبض على 6 أشخاص بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.