الاتحاد الأوروبي يخصص 200 مليون يورو للصومال

روما (وكالات)

أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن تخصيص مبلغ يصل إلى 200 مليون يورو لتعزيز الاستقرار والتنمية في الصومال. وأفادت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية أمس بأن موجيريني سلطت - خلال المؤتمر الدولي الأخير حول الصومال والذي استضافه الاتحاد بالتعاون مع السويد في بروكسل - الضوء على «التقدم المذهل» الذي حققه الصومال منذ مؤتمر لندن، قبل عام على طريق تعزيز الأمن في البلاد، وقالت: «إن الصومال تقدم ببطء ولكن بثبات على طريق تحقيق الانتعاش الاقتصادي». ونوهت موجيريني بأهمية تنظيم الانتخابات المقررة عام 2020، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية المشاركة في تنظيم العملية بالتعاون مع الحكومة المحلية.وعبرت عن قناعتها بأن الوضع يتحسن في عموم البلاد، وقالت إن هناك أملاً جديداً في الصومال، خاصة أن الاستثمارات تتدفق على البلاد.