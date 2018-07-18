كير ومشار يوقعان اليوم بالخرطوم اتفاقاً لتقاسم السلطة

الخرطوم (أ ف ب)

يوقع طرفا الحرب في جنوب السودان، الحكومة والمتمردون، اليوم الخميس اتفاقاً لتقاسم السلطة يعقبه توقيع نهائي في 26 يوليو، على ما أفادت الثلاثاء السلطات في السودان المجاور.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر في الخرطوم، حيث تجري جولة جديدة من محادثات السلام منذ يونيو، «تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر في بيان أمس الأول: «إن الوساطة كانت تقدمت يوم الاثنين بمسودة الاتفاق طالبةً من الأطراف توضيح مواقفها إزائها»، لافتاً إلى عدم تلقيها ما يفيد برفض الورقة باستثناء «ملاحظات تحسينية» سيتم تضمين المناسب منها في النص المتفق عليه وتسليم الأطراف مسودة الاتفاق النهائي بالأربعاء (أمس).

وأفاد المتحدث بتحديد الساعة الثانية عشرة من اليوم الخميس موعداً للتوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى.

وتابع: «على أن يتم التوقيع النهائي في يوم الخميس الموافق 2018/‏‏7/‏‏26 في احتفال لائق بهذا الحدث الكبير برعاية ضامن الاتفاقية الرئيس عمر حسن أحمد البشير ويدعى لتشريفه رؤساء دول الإيقاد وممثلو عدد من الدول والمنظمات المهتمة».