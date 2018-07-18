كير ومشار يوقعان اليوم بالخرطوم اتفاقاً لتقاسم السلطة

الخرطوم (أ ف ب)
يوقع طرفا الحرب في جنوب السودان، الحكومة والمتمردون، اليوم الخميس اتفاقاً لتقاسم السلطة يعقبه توقيع نهائي في 26 يوليو، على ما أفادت الثلاثاء السلطات في السودان المجاور.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر في الخرطوم، حيث تجري جولة جديدة من محادثات السلام منذ يونيو، «تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة».
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وأفاد المتحدث بتحديد الساعة الثانية عشرة من اليوم الخميس موعداً للتوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى.
وتابع: «على أن يتم التوقيع النهائي في يوم الخميس الموافق 2018/7/26 في احتفال لائق بهذا الحدث الكبير برعاية ضامن الاتفاقية الرئيس عمر حسن أحمد البشير ويدعى لتشريفه رؤساء دول الإيقاد وممثلو عدد من الدول والمنظمات المهتمة».